Sobadan yangın çıktı: Ev harap oldu
Burdur’un Gölhisar ilçesinde sobadan çıkan yangın eşyaları tutuşturunca evde maddi hasar oluştu.
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Olay, Burdur’un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birol Kurban’ın kiracı olarak oturduğu evde yakılan sobadan yangın çıktı.
Ev sakinleri yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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