Denizli’de ücretli otopark uygulamasına son verildi

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:08

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi BELTAŞ tarafından 14 yıldır kent merkezinde ücretli olarak işletilen cep otoparkı uygulamasına son verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’ne bağlı ekipler, BELTAŞ’ın 2010 yılında başlattığı uygulama kapsamında kent merkezinde 13 ayrı noktada bulunan cep otoparklarında bulunan tarife tabelalarının söktü.

Başkan Çavuşoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli’de derman belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek,”Rantı değil, halkın ihtiyaçlarını ön plana alan bir anlayışla çalışmalarımızı birer birer hayata geçiriyoruz. Denizli’de derman belediyeciliği inşa ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizle birlikte kentimizi daha güzele ve iyiye hep birlikte ulaştıracağız” dedi.