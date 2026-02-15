Depo işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı...Migros'tan açıklama: 'Çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır'

Migros, bir süre önce iş akitlerini feshetmek durumunda kaldığı depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Şirket, daha önce dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna aldığını hatırlattı.

Migros'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz."

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRMENİN GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) ise sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamda kısaca şu ifadelere yer verildi:

"Direnişin başından itibaren tek bir işçi arkadaşımızı geride bırakmayacağımıza dair sözümüzü yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Atılan 303 işçi için özgür ayrılma hakkı ve talep edenlerin iş başı yapacağı konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrılmak isteyen her bir işçinin kıdem-ihbar tazminatı hakları ve ek olarak işçilerin çalışma süreleriyle orantılı olarak ek menfaatlerle ayrılabileceği kararlaştırılmıştır. İşe başlayacak işçilerin eylemde geçen süre ücretlerinin ödeneceği ve SGK primlerinin yatırılacağı kararlaştırılmıştır. İşbaşı yapan işçiler ücret ve hak kaybına uğramayacaktır. İşten çıkış kodları işsizlik maaşına hak kazanacak şekilde düzeltilecektir. Buna ek olarak kıdem yıllarına bağlı olarak kademeli şekilde sendikal tazminat ödenecektir. İşe başlayacak işçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı, sendika seçimi konusunda herhangi bir yönlendirme yapılmayacağı ve baskı uygulanmayacağı taahhüt edilmiştir.

Migros depolarının sendikamızın işkolunda olması gerektiğine ilişkin itirazımız devam etmektedir. Gelinen aşamada işçilerin taleplerinin tamamına yakının karşılandığı bir durumda, kazanılan hakları korumak adına sendikamız işkolu konusunu hukuk alanında yürütülecek mücadele ile sürdürmeye karar verilmiştir. Sendikamızın bakanlık ve yargı süreçlerinde işkolu değişikliği itirazlarından olumlu sonuç alınması durumunda sonuca saygı gösterileceği konusunda mutabakata varılmıştır. Tüm baskılara tehditlere ve işten atma saldırılarına karşı cesareti ve talepleriyle ayağa kalkan Migros depo işçileri 23 gün sendikamız DGD-SEN’le yürüttüğü fiili mücadele ve kazanımlarıyla mücadele tarihine adını yazdırmıştır. Selam olsun Migros depo işçilerine! Selam olsun yaratıcı eylemlerle haysiyet ve onur mücadelesine sahip çıkan emekçi halkımıza! Selam olsun yurdun her bir köşesinde direnip boyun eğmeyenlere! Birlikte direndik birlikte kazandık."