Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? İşte 15 Şubat Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay hava durumu raporu

Deprem bölgesinde bulunan Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay hava durumu bilgileri merak ediliyor. Depremzedelere yardım seferberliği devam ederken de hava sıcaklıkları önemli rol oynuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesine ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:52
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? İşte 15 Şubat Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay hava durumu raporu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayımladı.

İşte il il hava durumu...

Şanlıurfa: Gündüz 8 °C, gece -2 °C

Diyarbakır: Gündüz 6 °C, gece -7 °C

Malatya: Gündüz 2 °C, gece -11 °C

Adıyaman: Gündüz 7 °C, gece -3 °C

Gaziantep: Gündüz 8 °C, gece -3 °C

Kilis: Gündüz 10 °C, gece -1 °C

Kahramanmaraş: Gündüz 6 °C, gece -1 °C

Osmaniye: Gündüz 14 °C, gece 0 °C

Hatay: Gündüz 12 °C, gece 1 °C

Adana: Gündüz 14 °C, gece 0 °C


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