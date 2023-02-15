Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? İşte 15 Şubat Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay hava durumu raporu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:52

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayımladı.

İşte il il hava durumu...

Şanlıurfa: Gündüz 8 °C, gece -2 °C

Diyarbakır: Gündüz 6 °C, gece -7 °C

Malatya: Gündüz 2 °C, gece -11 °C

Adıyaman: Gündüz 7 °C, gece -3 °C

Gaziantep: Gündüz 8 °C, gece -3 °C

Kilis: Gündüz 10 °C, gece -1 °C

Kahramanmaraş: Gündüz 6 °C, gece -1 °C

Osmaniye: Gündüz 14 °C, gece 0 °C

Hatay: Gündüz 12 °C, gece 1 °C

Adana: Gündüz 14 °C, gece 0 °C