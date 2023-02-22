Deprem bölgesine gönüllü olarak giden işçiler, işten atıldı
İnşaat İşçileri Sendikası, deprem bölgesine gönüllü olarak giden 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisinin işten atıldığı duyurdu. İşçilerin, santral önünde eyleme geçtiği belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ile, yurdun dört bir yanından birçok yurttaş yardıma koştu. Gönüllü olarak bölgeye giden yurttaşlar, AFAD'ın arama ve kurtarma çalışmalarında gecikmesi sebebiyle, birçok kişinin de hayatını kurtardı.
Ancak deprem bölgesine gönüllü olarak giden 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisinin işte atıldığı kaydedildi.
İnşaat İşçileri (İnşaat-İş) Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, işten çıkarılan işçilerin santral önünde eyleme geçtiği belirtildi.
Birçok işçinin de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktığı aktarıldı.
Deprem bölgesine gönüllü olarak giden otuz Akkuyu Nükleer Santral işçisi işten atıldı.— İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) February 22, 2023
İşten çıkarılan işçiler, santral önünde eyleme geçti. Birçok işçi de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktı. pic.twitter.com/3x7jr70HbC
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