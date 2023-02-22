Deprem bölgesine gönüllü olarak giden işçiler, işten atıldı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:02

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 17:03

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ile, yurdun dört bir yanından birçok yurttaş yardıma koştu. Gönüllü olarak bölgeye giden yurttaşlar, AFAD'ın arama ve kurtarma çalışmalarında gecikmesi sebebiyle, birçok kişinin de hayatını kurtardı.

Ancak deprem bölgesine gönüllü olarak giden 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisinin işte atıldığı kaydedildi.

İnşaat İşçileri (İnşaat-İş) Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, işten çıkarılan işçilerin santral önünde eyleme geçtiği belirtildi.

Birçok işçinin de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktığı aktarıldı.