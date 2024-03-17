Deprem mi oldu? 17 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 17.03.2024 - 09:16

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Mart'ta meydana gelen depremler...

17 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:59:00 -.- 2.5 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)

07:39:15 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:51:03 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:17:47 -.- 2.1 -.- TURKLER-(CORUM)

06:16:12 -.- 2.2 -.- TURKLER-(CORUM)

05:35:24 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04:13:48 -.- 1.3 -.- DERVISLI-(OSMANIYE)

03:59:09 -.- 1.2 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:44:00 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

03:26:57 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:20:37 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:09:25 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

02:59:17 -.- 1.6 -.- KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR)

02:25:36 -.- 2.1 -.- AKCABUK-CATAK (VAN)

02:24:04 -.- 1.4 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)

02:18:16 -.- 2.3 -.- ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)

02:07:49 -.- 1.2 -.- AKDENIZ

02:00:09 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:59:22 -.- 2.2 -.- ISINLI-CATAK (VAN)

01:44:36 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)

01:39:55 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-TATVAN (BITLIS)

01:27:02 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:06:22 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

01:04:28 -.- 1.6 -.- SARIMSAK-(ZONGULDAK)

01:03:05 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA)

00:04:38 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)