Deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Haziran Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 22 Haziran Cumartesirtesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:10
Deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Haziran'da meydana gelen depremler...

22 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:50:51  -.-  2.7  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

07:24:42  -.-  2.7  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

06:36:20  -.-  1.6  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:28:12  -.-  1.6  -.-   AYASKENT-BERGAMA (IZMIR)                          

04:42:13  -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

04:37:49  -.-  1.3  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:15:21  -.-  2.3  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         

03:58:12 -.-  1.9  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                              

03:51:29 -.-  2.2  -.-   KOCGUDEN-GURPINAR (VAN)                           

03:47:42 -.-  2.6  -.-   VAN GOLU                                          

03:23:58  -.-  2.1  -.-   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                       

02:48:57  -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    

02:04:25   -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           

01:13:12  -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

00:36:13  -.-  2.0  -.-   MUSTAFALI-IZNIK (BURSA)                           

00:17:31  -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

00:11:33  -.-  1.6  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)         


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