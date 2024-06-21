Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:30

Güncelleme: 21.06.2024 - 09:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 7.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.