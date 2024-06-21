Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:30
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 7.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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