Deprem soruşturmasında tutuklanmıştı... Eski AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak'a tahliye!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:07

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:35

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanın enkazında kalan 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Soruşturma çerçevesinde 9 sanık hakkında dava açılırken, Nurdağı Belediye Başkanı Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. adlı şahıslar tutuklandı.

9 SANIK YARGILANIYOR

Emek Apartmanı’na ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

AKP'Lİ BAŞKANA TAHLİYE!

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.’nin tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik olan hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Emek Apartmanı da yıkılmış ve 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da yer aldığı 3’ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.