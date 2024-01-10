Deprem bölgesinde konteyner kentlerde yaşayanların can güvenliği sorunu artıyor: ‘Ölmek istemiyoruz’

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Hatay Samandağ’da Sutaşı Mahallesi’nde meydana gelen yangında 1.5 yaşındaki İsacan Hüzmeli ve 4 yaşındaki Duru Hüzmeli yaşamını yitirdi. 1.5 yaşındaki diğer kardeşleri ise yaralandı. İki çocuğun ölümüne neden olan yangın, yine dikkatleri bölgeye çekti. Yurttaşların büyük bölümünün çadır ve konteynerlerde kaldığı Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde barınma ve güvenlik sorunu iç içe geçmiş durumda. Konteyner kentlerden güvenlik birimlerinin çekilmesi nedeniyle de özellikle yalnız ve çocuklarıyla yaşayan kadınlar kaygılı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kenti’nde yaşayan yurttaşlar yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

Güvenlik birimlerinin çekilmesi ve saat 17.00’den sonra yöneticilerin de ayrılmasıyla büyük bir güvenlik sorunu yaşandığını belirten ve çocuklarıyla yalnız kaldığını belirten kadın bir yurttaş, “Yaşam alanımız su alıyor. Elektrik şebekesi sürekli yangın riski yaratıyor. Yağmurda şalteri kapatınca da çocuklarımız donuyor” dedi.

Geceleri madde kullananların saldırgan tutumlarıyla karşılaştıklarını belirten yurttaş, “Her gün bir kavga yaşanıyor. Dün gece de yine polis gelip müdahale etti. Ancak polis gidince yine aynı şeyler yaşanıyor. Üstü açık bir zindanda gibiyiz. Kavgalardan kızım çok korkuyor. Bana ‘Anne konteyner kurşun geçirmez değil mi’ diye soruyor. Önlem alınmazsa bizler burada öleceğiz” ifadelerini kullandı.

‘AÇIK HEDEF GİBİYİZ’

Aynı konteyner kentte kalan başka bir yurttaş ise şunları söyledi:

“Tam 11 ay geçti. Konteyner kentlerde zaten şartlar kötü. Bizimkinde ise çok daha kötü. Örneğin birçok konteyner kentte ceket ve bot dağıtıldı. Bizde dağıtılmadı. Yorgan dağıtımı bile daha dün oldu, onda da her konteynere bir tane ve çocuk yorganı dağıtıldı. İki ay öncesinde birçok yere petekli ısıtma verildi, bize verilmedi. Hoş, verilse de kullanmaya korkuyoruz elektrikten yangın çıkacak diye. Tacizcisine, madde bağımlısına açık hedef gibiyiz. Burası AFAD’a bağlı değil mi? Sığınmacılara verilen destek neden Türk milletinden esirgeniyor?”