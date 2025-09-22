Deprem uzmanlarından korkutan açıklama: 'Başlangıçta normaldi ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 09:40:00
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanları uyarılarda bulundu. Uzmanlar, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" ve "Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var" yorumunda bulundu.

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Sındırgı'da saat 00:05 sularında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

DEPREM UZMANLARI UYARDI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var" değerlendirmesi yaptı. Ercan, "Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm" dedi.

Ercan'ın X hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. 

Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı."

NACİ GÖRÜR: BAŞLANGIÇTA NORMALDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" ifadelerini kaydetti.

Görür, "Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli" dedi.

