Depremde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davası: Dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasında, tutuksuz sanık fırın sahibi Akın Yağcı, fırında herhangi bir tadilat yapılmadığını öne sürerek, "Fırının hangi blok altında olduğunu hatırlamıyorum, ancak ruhsatta fırın olarak görünüyordu. Belediye ve itfaiye onaylıydı" dedi. Mahkeme heyeti, fırın işletmecisi Yağcı çiftinin duruşmadan bağışıklık talebini kabul ederek, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iki bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloku, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaza dönen binada 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, A Blok'un yıkılmasıyla ilgili olarak, müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi ile zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptığı iddia edilen Akın ve Ferihan Yağcı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, başka bir deprem dosyasından tutuklu olan müteahhit Mahmut Oktay Hartavi, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Fırının işletmecileri Akın ve Ferihan Yağcı ise Afyonkarahisar Adliyesi'nden SEGBİS ile bağlandı.

"BİLİRKİŞİ RAPORU TARAFIMA ULAŞMADI"

Sanık Mahmut Oktay Hartavi, duruşmada yaptığı savunmada, "Son alınan rapor tarafıma ulaşmadı. Rapora karşı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum. Bu yapıyı müteahhit olarak değil, yapı ortaklığı şeklinde, üyelerin ödediği aidatlarla inşa ettik. Projeye uygunluğu denetlemek ve malzeme kalitesini kontrol etmek benim görevimdi" dedi.

Sanık Hartavi'nin avukatı, raporun müvekkiline ulaştırılmasını talep ederek, A ve B blokların karşılaştırılmadığını, raporun yetersiz ve kopyala-yapıştır olduğunu ileri sürdü, yeniden inceleme istedi.

"FIRIN HANGİ BLOĞUN ALTINDAYDI HATIRLAMIYORUM"

Sanık fırın sahibi Akın Yağcı, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Fırında tadilat yapılmadı, aldığımız gibi kullandık. Fırın, hangi blok altındaydı hatırlamıyorum, ruhsatta fırın olarak görünüyordu, belediye ve itfaiye onaylıydı" diye konuştu. Sanık Ferihan Yağcı ise fırında hak sahibi olmadığını, işletmeciliği eşi Akın Yağcı'nın yaptığını belirterek, herhangi bir tadilat ve tamirat yapılmadığını, fırını aldıkları gibi kullandıklarını ve ruhsatta fırın olarak kayıtlı olduğunu söyledi. Yağcı çiftinin avukatı müvekkillerine uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Yağcı çiftinden sonra tekrar söz alan sanık Mahmut Oktay Hartavi, "Fırın öncelikle B blokun altında demekle yalan söylemektedirler. Fırın A blok ve B blokun arasında bulunan K1 denilen yerde 3 adet dükkan vardı, orada bulunan 3 dükkan arasındaki duvarları kaldırmışlardır. Fırının tamamı yan yana 4 dükkandan oluşmaktadır. Fırının bacası tamamen A blokun içinden çıkmaktadır. Buna yapı rijitliğini tehlikeye atmaktadır, kolon ve kirişlerde takviye yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır ancak güçlendirme yapılmamıştır" dedi.

"BÖLGEDE 299 BİNADAN SADECE 2'Sİ YIKILDI"

Müşteki Gülay Sevilmiş Kahveci, bölgede 299 binadan sadece 2'sinin yıkıldığını, bunlardan birinin altında pastane, kendi binasının altında ise fırın bulunduğunu belirterek, "Bu bile bu binaların neden yıkıldıklarını göstermektedir. Ben 31 aydır duruşmalara gelip gittim, sanıkların bir sonraki duruşmada mahkeme salonunda olmalarını talep ediyorum. Kendileri yaşlı ve hasta olduklarını söylemektedirler, benim de çeşitli rahatsızlıklarım var, kendilerinin de gelip mahkemede savunma yapmalarını istiyorum. Bilimsellikten uzak bilirkişi raporunu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Müşteki avukatı Musa Eren Bayazıt, bilirkişi raporuna itirazlarını yineleyerek, Akın ve Ferihan Yağcı'nın fırını birlikte işlettiğini, imar affına rağmen faaliyetlerinin belirsiz olduğunu, aynı zamanda yapı sahibi olan Akın Yağcı'nın sorumlu olduğunu, dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesini, suçun "olası kast"a çevrilmesini ve Samsun ile Pamukkale heyetleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINDA EKSİK HUSUSLARIN GİDERİLMESİNİ TALEP ETTİ.

Mahkeme heyeti, dosyada zaten iki üniversite heyetinden rapor alındığını, raporlar arasında çelişki olmadığını ve yeni bilirkişi raporunun dosyaya yenilik katmayacağını belirterek rapor talebini reddetti; sanıklar Akın Yağcı, Ferihan Yağcı ve Mahmut Oktay Hartavi hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi, Ferihan ve Akın'ın duruşmadan vareste tutulma taleplerini kabul etti, katılan vekilinin bilirkişiler hakkında suç duyurusu talebini reddetti ve dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Fazilet Apartmanı sakinleri, depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında, yapı projesine aykırı eklentiler yaparak binaya zarar verdikleri gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine hükmetmişti. Kararın uygulanmadığı bina, 6 Şubat depreminde yıkılarak 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Akın ve Ferihan Yağcı çifti hakkında 2023 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı. ANKA Haber Ajansı, firari sanıkların yakalama kararı olmasına rağmen Ankara 3. Noterliği'ne gidip vekalet verdiğini gündeme getirmişti. 1,5 yıldır aranan Yağcı çifti, 27 Aralık 2024 tarihinde Afyonkarahisar'da adliyeye gidip teslim olmuş, ardından serbest bırakılmıştı.