Depremde 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı davasında skandal: 618 yıl hapis talebiyle yargılanan ve tahliye edilen Mahmut Sulayıcı aranıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sulayıcı Apartmanı davasının dördüncü duruşmasında 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Mahmut Sulayıcı tahliye edildi. Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Sulayıcı'nın yeniden tutuklanmasına karar verildi. Sulayıcı, hakkında verilen yeniden tutuklanma kararına rağmen kayıplara karıştı.

Depremde 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı davasında skandal: 618 yıl hapis talebiyle yargılanan ve tahliye edilen Mahmut Sulayıcı aranıyor
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ANKA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:37

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Sulayıcı Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Enkaz altında kalan 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Sulayıcı Apartmanı'nı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin sahibi Mahmut Sulayıcı hakkında "olası kast ile kasten öldürme" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 618 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sulayıcı Apartmanı davasının 11 Aralık'ta görülen dördüncü duruşmasında, 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Mahmut Sulayıcı tahliye edildi. Duruşmada savcı sanık Sulayıcı'nın tutukluluk halinin devamını istedi ancak mahkeme heyeti, Sulayıcı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatlarından Kazım Can, tahliye kararına itiraz etti. Bu itiraz üzerine Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık'ta sanık Mahmut Sulayıcı'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

SANIK SULAYICI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Aralık'ta sanık Mahmut Sulayıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Mahmut Sulayıcı hakkında mahkememizin 23 Aralık 2024 tarihli kararıyla sorgusu yapılmak üzere, CMK 100. maddesi gereğince yakalama emri çıkarılmış olup, hakkında çıkarılan yakalama emri ilişikte sunulmuştur. Sanığın Kahramanmaraş'ta yakalandığı takdirde mahkememize, Kahramanmaraş dışında yakalandığı takdirde, en yakın Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemesine sevki ile sanık hakkında hükmolunan ceza miktarları, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut kaçma saklanma şüphesi itibariyle adli kontrolün yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı değerlendirilmekle sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına, sanık yakalandığında 24 saat içerisinde mahkememizde hazır edilmesi, bu mümkün değil ise SEGBİS üzerinden mahkememizle irtibat kurulması amacıyla aynı süre içerisinde en yakın asliye ceza veya ağır ceza mahkemesinde hazır edilmesinin istenilmesi, rica olunur."


Etiketler: #Sulayıcı Apartmanı #Kahramanmaraş depremi #Mahmut Sulayıcı

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