Depremde 26 kişinin öldüğü davada yargılanıyordu... Eski AKP'li belediye başkanına hapis cezası

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde yıkılan, 26 kişinin öldüğü binaya ilişkin davada, aralarında eski AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Depremde 26 kişinin öldüğü davada yargılanıyordu... Eski AKP'li belediye başkanına hapis cezası
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:21

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan eski AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, suçlamaları kabul etmedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kavak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Kavak'ın depremde 36 kişinin öldüğü binaya ilişkin yargılaması da sürüyor.


Etiketler: #deprem #Ökkeş Kavak #Hapis Cezası

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