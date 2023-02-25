Son dakika... Gözaltına alınan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:59

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:24

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminde ağır yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin bugün gözaltına alınan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

"ŞİRKETİ KARDEŞİME DEVRETTİM"

Islahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak bugün gözaltına alındı. İslahiye'ye götürülen Kavak'ın ifadesi alınmaya başlandı.

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği iddia edilen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kavak'ın ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA 22 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından çöken binalara ilişkin savcılıklar tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Şu ana kadar Gaziantep genelinde çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YUNUS KAYA DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda AKP'li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya da, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlenmişti.