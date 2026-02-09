Depremde evleri yıkılan aile yangınla birlikte ikinci kez yuvasız kaldı

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Asrın felaketinde evleri yıkılan ve ardından 3 konteyneri birleştirerek kendilerine yaşam alanı oluşturan Yalman ailesinin yuvası alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen yangını gören komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Depremde evleri yıkılan 3 aile, depremin ardından yangın felaketini de yaşadıklarını söyledi.

Annesinin alevleri fark etmesiyle yangın afetinden yara almadan kurtulduklarını ifade eden Hicran Yalman, "Annem lavaboya kalktığı esnada yangını fark etti, hemen dışarıya çıktık. Gördüğünüz gibi yangın her şeyi mahvetti, oğlum sayesinde kurtulduk. Oğlum uyumamıştı. Oğlum önce nenesi ve dedesini kurtarırken sonra kız kardeşini kurtardı. Bu şekilde yangından çıkardık. Evdeki bütün eşyalar yandı. Yangın aynı deprem olduğu zamanki gece 4.17 gibi oldu. Depremde benim ve annemin evi de yıkıldı. Annem engelli diye bunu geçici yapmıştık. Engelli olduğu için devlet konteyner verdi. Biz de etrafını sardık ve yaşamaya başladık. Çıkan yangında her şey yandı. Annemin sadece yüzünde ve ellerinde yaralanmalar var ama durumu iyi oldu" dedi.

"HER ŞEY YANDI VE BİZ SADECE ELBİSELERİMİZLE DIŞARI ÇIKTIK"

Yangında konteyner yuvalarının alevlere teslim olarak yandığını söyleyen Zuhal Yalman ise, "Biz uyuyorduk, gürültülü bir ses duyduk. Hemen dışarı çıkıp baktığımızda konteynerlerin yandığını gördük. Gelin ve torunlarımla dışarı çıkıp yangına baktığımızda yangın sonra bizim konteynerlere sıçradı. Her yer yanmaya başladı hiçbir şey yapamadık, sadece gelinim ve torunlarımı kurtardım. Toplam 3 konteyner yandı. Gelinimle birlikte yaşıyorduk. Her şey yandı ve bir şey çıkartamadık. Konteynerler alev topuna döndü. Eşyalarımızın hepsi yandı. Herhangi bir yaralanma olmadı. Her şey yandı ve biz sadece elbiselerimizle dışarı çıktık. Yetkililer hemen yardımcı oldular bize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.