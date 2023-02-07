Depremde şehit olan Piyade Er Eren Taşkın, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:51

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:51

Şehit Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende şehit erin annesi Dursune Taşkın, kız kardeşi Ece Taşkın ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Törende bazı yurttaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Taşkın'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da aralarında er Eren Taşkın'ın da bulunduğu 3 askerin şehit düştüğünü bildirmişti. Taşkın'ın birliğine 4 gün önce katıldığı belirtilmişti.