Deprem bölgesi için THY’den yeni karar: Ücretsiz olacak

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:37

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:41

Depremin etkilediği kentler için 100 TL sabit fiyat uygulamasına geçen THY, yeni bir karar aldı. Buna göre bölgeden yapılacak dönüş seferleri ücretsiz olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.