Deprem bölgesi için THY’den yeni karar: Ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:37
Deprem bölgesi için THY’den yeni karar: Ücretsiz olacak
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Depremin etkilediği kentler için 100 TL sabit fiyat uygulamasına geçen THY, yeni bir karar aldı. Buna göre bölgeden yapılacak dönüş seferleri ücretsiz olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.


THY uçak deprem bölgesi

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