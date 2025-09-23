Depremin üzerinden yıllar geçti ama kamu personelinin çilesi bitmedi: ‘Sefalet’ içinde hizmet!

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa’da, defterdarlığa bağlı bazı birimler ile Göbeklitepe Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün şehrin merkezinde bulunan TOKİ konutlarının altındaki sıralı dükkanlarda hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Hamzaçebi, hizmet verilen ortamın ise “sefillik” içerisinde bulunduğuna dikkat çekti. Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Öyle bir sefillik ki erkekler ve vatandaşlar için tuvaletler dışarıda açık alanda konteynerlerde bulunuyor. Kadınlar tuvaleti ise dükkan içerisinde ve memurların çalışma masalarına çok yakın. Hemen yanlarında hijyenik olmayan ortamda su sebilleri, çaydanlıklar bulunuyor. Şehrin merkezi konumunda olan yerde iş yerleri, konutlar normale dönmüş, herkes günlük hayatlarına devam ederken, bir kamu kurumunun halen daha normal çalışma ortamına dönememiş olması çalışanlar ve hizmet alan vatandaşları mağdur etmektedir.”

ÇALI ŞANLAR ENDİŞELİ

Hamzaçebi, 2030 yılına kadar herhangi bir yer değişikliği olmayacağı yönünde söylentiler bulunduğunu da kaydetti. Bu söylentilerin çalışanları endileşenlendirdiğini dile getiren Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Bu devirde, bu zamanın teknolojisi ile 3-5 ayda depreme dayanıklı binalar yapmak mümkün. Aradan geçen zaman zarfında birçok yatırıma, harcamaya kaynak bulup aktaran Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu soruna çözüm bulmamasını, ‘insanca ve güvenli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır’ anlayışını savunan Büro-İş Sendikası olarak kınıyoruz. Bakanlığı derhal harekete geçmeye davet ediyoruz.”