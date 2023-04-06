Depremlerin üzerinden 2 ay geçti, yaralar sarılmadı, skandallar bitmedi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı depreminin üzerinden bugün tam iki ay geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi, binlerce yurttaş hâlâ kayıp ya da kimsesizler mezarlığında yatıyor. On binler evsiz kaldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin sorunlar hâlâ çözülmedi.

6 Şubat’ta, saat 4.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin şiddeti 7,7 oldu. 11 ilin etkilendiği depremde en ağır yıkım Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya’da yaşandı. İçişleri Bakanlığı sabah 5.30’da uluslararası yardım anlamına da gelen 4’üncü seviye alarm verdi. Hava aydınlanmaya başladığında enkaz altından yardım çığlıkları yükselirken arama kurtarma çalışmaları henüz başlatılmadı. Kurtulanlar enkazda kalan yakınlarını çıkarmak için kendi imkânlarıyla çalışmaya başladı. 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan 7.6 ile sallandı.

YARDIM YERİNE HELALLİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelerin yönetiminde olan Hatay, Adana dışında diğer depremzede illere taziye açıklaması yaptı. Günler geçmesine rağmen enkazlara ulaşılamadı. Hatay’da İskenderun Limanı’nda çıkan yangın 3 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hatay’da fay hattı üzerine yapılan havalimanın pistinde meydana gelen kırık, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı. CHP’li büyükşehir belediyeleri gıda ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak yardım tırlarını ikinci günün sabahı deprem bölgesine ulaştırdı. Bu sırada AFAD ve Kızılay ekiplerinin depremzedelere ulaşamaması tepki topladı. Erdoğan Adıyaman ve Hatay’da yaptığı konuşmada yardımlarda geciktiklerini kabul ederek yurttaşlardan helallik istedi.

ÇADIR VE GIDA SATTILAR

Kızılay, depremde yetersizliğiyle dikkat çekti. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in Kızılay’ın bir başka yardım kuruluşu Ahbap’a çadır sattığını ortaya çıkarması ise gündemi sarstı. Kızılay’ın konserve gibi gıda yardımlarını da sattığı ortaya çıktı.

Enkazdan sağ çıkan ancak bir türlü bulunamayan çocuklarla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Cumhuriyet, Adıyaman’da çocukların beyaz bir arabayla kaçırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı beyaz araba iddialarını duyduklarını ancak teyit edemediklerini belirtti. Yine Bakanlık 1000’e yakın kayıp çocukla ilgili yaptığı açıklamada “Çocukların sağlık kuruluşlarında olduğunu varsayıyoruz” dedi.

Cumhuriyet, özellikle Kahramanmaraş’ta Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği’nin depremzedeleri “ölmeden önce tövbe etmeye davet ettiği” görüntüleri gündeme getirdi. Menzil cemaatinin inşa ettiği Buhara Evleri’nde binlerce depremzede çocuk ve ailesinin ağırlandığı da gündeme gelen önemli başlıklardan oldu.

Depremde kamu binaları, lüks siteler ve oteller binlerce kişiye mezar oldu. Yaptığı siteler çöken Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut’un da aralarında bulunduğu 327 müteahhit tutuklandı.

SELDE DE KORUYAMADILAR

Depremden yaklaşık bir buçuk ay sonra Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da övünçle bahsettiği Abide Köprülü Kavşağı’nın tüneli sular altında kaldı. Şanlıurfa’da 16, Adıyaman’da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Şanlıurfa’da sel felaketinde suyun tahliye işlemlerini ise çevre belediyeler üstlendi.



200 TL HARÇLIK DAĞITTI, SAHTE TÖRENDE BETONU ÖVDÜ

Deprem bölgesinde Erdoğan yanına yaklaşmaya çalışan depremzedelere 200 lira “harçlık” verdi. Erdoğan’ın bir çocuğun ebeveynine “Parayı tanıyor bu” şeklinde şaka yapması, bir başka depremzedeyi ise para dağıtırken azarlaması dikkat çekti. Erdoğan Hatay’da devlet hastanesi açılış törenine katıldı. Tören sırasında dev ekranlardan çimento dökme anı gösterilirken Erdoğan dökülen betonu övdü. Atılan betonun göstermelik olarak boş bir alana döküldüğü ortaya çıktı. Yıkıma uğrayan kentlerin yeniden inşası için yapılan ihaleler AKP’li tanıdık isimlere verildi. Milyarlarca liralık ihaleleri iktidar mensupları kendi arasında paylaştı.

ENKAZDAN ÇIKAN, MOLOZ ALTINDA KALDI



Hatay Samandağ yıkımın şiddetli yaşandığı yerlerden oldu. Binaların önemli bölümü yıkıldı. Kaldırılan enkaz ise civar köylere döküldü. Uzunbağ köyünde demir enkazdan ayrıldı, çıkan molozlar Manastır deresine döküldü. Uygulamaya karşı çıkan halk Valilik kararıyla engellendi. Jandarmayla karşı karşıya kalan depremzedeler yerlerde sürüklenip gözaltına alındı. Yeni Mahalle’de ise enkazın çadır kentin yanına dökülmesi tepki çekti. Yurttaşlar kötü koku yayıldığını ve insan uzuvları gördüklerini belirtti.

Uzmanlar enkazdan çıkan asbestin akciğer kanseri yapabileceğini ve bunun yanı sıra tarım bölgesi olan Samandağ’da toprağın zehirlendiğini ifade etti.

Hatay Samandağ’da çadır yardımı bulamayan binlerce yurttaş biber, domates ya da muz ürettikleri seraları bozarak barınma alanına çevirdi. Seralarda onlarca kişi bir arada yaşam mücadelesi vermek zorunda. Hastaların da bulunduğu seralarda yurttaşlar tarım ilaçlarından da olumsuz yönde etkileniyor.