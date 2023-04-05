Deprem kararnamesini eleştirdiği için görevden alındı... İTÜ'deki krize sert tepki: 'Bilimin sesinin kısılmasını kabul etmiyoruz'

Deprem bölgesinde yapılaşmayla ilgili kararnameyi eleştiren bir bildiri paylaştığı için görevden alınan İTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu'na destek sürüyor. Söz konusu görevden almaya ve bildiriye soruşturma açılmasına bir tepki de İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:30
Deprem kararnamesini eleştirdiği için görevden alındı... İTÜ'deki krize sert tepki: 'Bilimin sesinin kısılmasını kabul etmiyoruz'
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 'bildiri' kriziyle gündeme geldi.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgenin yeniden yapılandırılmasına yönelik 24 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle ilgili ortak bir bildiri paylaştı.

28 Mart günü paylaşılan bildiride söz konusu kararname eleştirildi. 

BÖLÜM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Son olarak bugün, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nun dekanlık tarafından görevden alındı ve bildiri hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Yaşanan kriz sosyal medyada da gündem olurken; İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce de duruma sert tepki gösterdi. 

Gökce, "İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün bildirgesinin yayından kaldırılmasını ve Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nun görevden alınarak bilimin sesinin kısılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Gökce, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Depremden sonra çıkarılan OHAL kararnamesi ile ilgili eleştirilerini yayınlayan İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün bildirgesinin yayından kaldırılmasını ve Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nun görevden alınarak bilimin sesinin kısılmasını kabul etmiyoruz.

Akla, bilime ve bilimsel bilgiyi üreten uzmanlara saygı göstermemiz, onların sesine kulak vermemi gerektiğini 6 Şubat’ta acı bir şekilde tecrübe ettik. Tüm karar alıcıları toplum yararına tutum almaya davet ediyorum."


İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi deprem Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu

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