Depremzedeler adalet arıyor... ‘En ağır ceza verilsin’

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

6 Şubat depremlerinde Antakya’daki 9 katlı İlke Apartmanı yıkıldı. 53 kişi yaşamını yitirdi, binada yaşayan 28 kişiye ise ulaşılamadı. Depremden sonra açılan ilk dava özelliğini taşıyan İlke Apartmanı davasında yargılama süreci dün başladı. Hatay 4. Ağır Ceza Mahkamesi’nde görülen dava yaklaşık 6 saat sürdü.

Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Gussan Z’nin ev hapsine, diğer tutuklu sanıklar müteahhit Nasır Onur E., yapı denetim sorumlusu Şahap H., uygulama denetçisi Volkan B., proje ve uygulama denetçisi Cemal T.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Eksik delillerin giderilmesi ve yeni bir bilirkişi raporu oluşturulmasını da talep eden heyet, bir sonraki duruşmayı 6 Mart’a erteledi.



OĞLUNU BULAMADI

Duruşma sonrası gazetemize konuşan kayıp yakını avukatlarından Gizem Yalçın, “Yalnızca bu davada değil, birçok deprem davasında sorumluların kolon kesme iddiasına sığındığını görüyoruz. Çünkü bu iddia, hem tespiti zor hem de sorumluluğu üzerlerinden atma çabası” dedi.

Yalçın, yalnızca teknik değil idari sorumluların da araştırılması çağrısında bulundu. Yıkılan apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Selahattin Kılıç ise sanıkların yaklaşımına tepki gösterdi. Kılıç, “Belli ki vicdan azabı duymuyorlar. 10 ay hapis yatmaktan rahatsız olmuşlar ama bizim çocuklarımızın bedenleri bile kayıp. Sanki biz suçluymuşuz gibi bir pişkin tavır içindeler. Tek suçlu deprem mi? En ağır biçimde cezalandırılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Yakınlarının naaşlarına ulaşamayan Fatma Kılıç ise şunları söyledi: “Tam 28 kişi kayıp. Yakınının cenazesini bulan rahatladı. 10 ay geçti, ben hâlâ oğluma, gelinime ve torunuma ulaşamadım. Öldüler mi? Hayattalar mı? Öldülerse mezarları nerede? Bunları bilmek bizim hakkımız değil mi?”