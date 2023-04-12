Depremzedeler, Çeşme'deki otellerde çalışmaya başladı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:16

Güncelleme: 12.04.2023 - 15:16

Kahramanmaraş merkezli iki depremlerden etkilenen binlerce yurttaş Türkiye’nin çeşitli illerine dağılırken İzmir’in Çeşme ilçesine yerel yöneticiler ve odalar depremzedelere iş imkanı oluşturmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir de deprem nedeniyle çok sayıda insanın işlerini kaybettiğini belirterek depremzedelere destek olabilmek için Çeşme'deki otellerde bin depremzedeyi istihdam etmek üzere çalışma yaptıklarını ifade etti.

Demir, deprem bölgesindeki valilikler ve İŞKUR ile yaptıkları yazışmalar sonucunda iş ihtiyacı olan depremzedelerin çalışmak üzere Çeşme'ye gelmeye başladıklarını söyledi. Depremin ilk gününden itibaren Çeşme'deki otelleri depremzedelere açtıklarını ve bin 600 kadar depremzedeyi bir ay süreyle misafir ettiklerini belirten Demir, "Bunun dışında bir şey daha yapalım dedik. Deprem bölgesinde işini kaybeden oldukça fazla insan vardı. 'İşini kaybedenlere en azından sezonluk iş imkanı sağlayalım' dedik. İŞKUR, 'Bu iş bizim üzerimizden yürüsün' dedi. Şu anda Hatay, Gaziantep, Malatya ve diğer bölgesindeki illerin İŞKUR'larına, 'İsteyen depremzedelere iş imkanı sağlayacağız' diye yazılar gönderdik. Depremzedeler Çeşme'ye gelmeye başladı. Bize gelen CV'ler var. Hatta az önce Gaziantep'ten gelen bir depremzede genci otelimizde işe aldık" diye konuştu.

GAZİANTEP'TEN GELDİ, ÇEŞME'DE İŞE BAŞLADI

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ile görüşmesinin ardından işe başlayan Gaziantepli depremzede Miraç Samet Tunçerdem, "Çeşme'deki otellerin iş arayan depremzedelere iş vereceğini duydum. Bunun üzerine İŞKUR'a Gaziantep'te başvurdum. Yönlendirmeyle Çeşme'ye geldim. İş başvurum kabul edildi ve işe başlıyorum. Tüm depremzedelere geçmiş olsun diyorum. Çeşme'deki yöneticiler, ilk andan itibaren bizlerin yanındalar ve bizi desteklediler. Şimdi de iş vererek desteklemeye devam ediyorlar" diyerek duygularını dile getirdi.