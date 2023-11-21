Depremzedenin çilesi bitmiyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Başta Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’in İslahiye ilçesi olmak üzere konteynerlerı su bastı. Cumhuriyet’e konuşan depremzedeler, “Çatısı olmayan konteynerlerin üzerindeki brandalar suyla doldu, üst kısmın çökmesinden korkuyoruz” dedi.

İki cihazı aynı çalıştırmaya imkan vermeyen elektrik sistemine de dikkat çeken yurttaşlar, “Konteynerlerin ısı yalıtımı da kötü. Isınmak için soba ya da klima açmamız gerektiğinde elektrik sistemi bu durumu kaldırmıyor. Yağmurdan, kardan nasıl korunacağız” ifadelerini kullandı.

Yalnızca Hatay’da 300 bin konteyner, 5 bin çadır olduğu tahmin ediliyor.

