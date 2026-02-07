Derede boğulan Berivan’ın cenazesi acılı babasına teslim edildi

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Fetrek Deresi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla girdiği derede çamura saplanarak akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berivan Bozan’ın cansız bedeni, olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

ACILI BABA CENAZEYİ TESLİM ALDI

Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Berivan Bozan’ın cenazesi, defnedilmek üzere baba Hamed Bozan ve yakınları tarafından teslim alındı.

"DERSLERİNDE BAŞARILI OLSUN DİYE ALMIŞTI"

Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşayan baba Hamed Bozan, kızıyla ilgili yürek burkan detayı paylaştı. Ailesiyle birlikte 2010 yılında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldikleri öğrenilen inşaat işçisi Hamed Bozan’ın (32) 4 çocuğundan en büyüğü olan Berivan’ın, ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Baba Bozan’ın, derslerine daha iyi çalışması ve başarılı olması için kızına olaydan kısa süre önce bir çift küpe hediye ettiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun, babasının motivasyon amacıyla aldığı küpeleri sadece bir hafta takabildiği ifade edildi.

Cenazenin Torbalı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Hamed Bozan, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu belirterek benzer felaketlerin başkalarının başına gelmemesi için yetkililere çağrıda bulundu. Bozan, "Bugün ben evladımı kaybettim; yarın bu acı bir başkasının da başına gelebilir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Yetişkinlerin tehlikenin farkında olduğunu ancak çocukların durumu idrak edemeyeceğini vurgulayan acılı baba, bölgedeki güvenlik açıklarına dikkat çekti. Bozan, "O bir çocuktur ve tehlikeyi bilmez, sadece oyun oynamayı bilir. Yetkililere açıkça ifade ediyorum. O bölgeye acilen bir çözüm bulunması gerekmektedir. Her kış su seviyesi yükseliyor ve o noktadan akıntı geçiyor. Maalesef çocuklar kış aylarında o bölgeye sıklıkla giriyor. Bu tehlike her kış tekrar ediyor" ifadelerini kullandı.

Olay gününe dair detayları paylaşan Bozan, saat 17.30 sularında "Kızın düştü" haberini aldığını belirtti. Bozan, "Saat 18.00 civarında olay yerine ulaştığımda itfaiye ekipleri ve çevredekiler oradaydı. Herkes elinden geleni yaptı ancak maalesef kızımın cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu. Akıntı onu 4 kilometre sürüklemişti. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyorum: Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın; çocuk, bir anlık dalgınlıkla gözden kaybolabiliyor," şeklinde konuştu.

Takdir-i ilahiye isyan etmediğini ancak tedbirsizliğin canını yaktığını dile getiren Bozan, gerekli önlemlerin alınmamasından yakındı. Bozan, "Eğer orada bir tel örgü veya koruma önlemi olsaydı, bu acı yaşanmayabilirdi. Bir tel örgü olsaydı, çocuk oranın yasak olduğunu anlar ve girmezdi. On yaşındaki bir çocuk tehlikeyi nasıl sezsin?" açıklamasında bulundu.

Kızıyla ilgili yürek burkan bir anısını da paylaşan baba Hamed Bozan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kızım daha bir hafta önce benden küpe istemişti. Ona, ’Okula git, ikinci sınıfa geçtiğinde alacağım’ diye söz vermiştim. Ancak dayanamadım, sözümü erkenden tutup bir hafta önce o küpeleri aldım. Yavrum küpelerini sadece bir hafta takabildi. Evlatlarımın en büyüğüydü, her gün kahvemi o yapardı. Bu saatten sonra kahve içmek bana haram olsun, bir daha asla içmeyeceğim."