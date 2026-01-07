Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Maduro' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te 2026 yılının ilk İYİ Parti grup toplantısında konuşma yaptı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Her seferinde bu kürsüden uyardık. 'Dünya kuralsızlığa gidiyor' dedik. 'Güç siyaseti geri geliyor' dedik. 'Bizi bugüne kadar koruyan Türkiye Cumhuriyeti kimliğimizdir' dedik. 'Eğer Türkiye içeride bunu zayıflatırsa dışarıda buna dayanamaz' dedik. Ama biz bu fırtınayı daha önce yaşadık. Irak'ta , Libya'da en son Suriye'de yaşadık. İktidar her seferinde aynı hatada ısrar etti.

Bakıyoruz Kaddafi, Esad, Maduro... Hepsi Erdoğan'ın bir dönem 'kardeşim' dediği isimler. Ne tesadüftür ki hepsi diktatör olarak anılan devrik liderler. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Biri idam edildi, biri kaçak, biri kaçırıldı. Allah, Erdoğan ile yakın ilişki kuranların yardımcısı olsun.

Niçin her dostum dediğiniz sonunu ABD getirdi de ABD Başkanı sizin nasıl oluyor da en büyük dostunuz oluyor. Soruyorum.

''NİÇİN TÜRKİYE SÜRGÜN YERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR?''

Niçin Türkiye bir diktatörün sürgün yeri olarak görülüyor? Niçin her "dostum" dediğinizin sonunu ABD getirdi. ABD Başkanı hala sizin en büyük dostunuz nasıl oluyor Recep Tayyip Erdoğan?

Doğal kaynak zengini olan ülkelere bakın. Allah bu ülekeyi şahıslarla yönetilen ülke olmaktan kurtarsın. Şahıslarla yapılan işler kolaydır. Madde bağımlığı gibidir. Ama acı son kaçınılmazdır. Bu milletler için de böyledir.

Erdoğan benden sonra açıklama yapacakmış, sadece rozet takmasın vatandaşın kendisine gönderdiği karneye de bir baksın istiyorum.

Bu parayla kim kanını nasıl doyuracak? Recep Tayyip Erdoğan bir anlatsın. Emekliler için "ikinci bahar" kapkara bir geleceğe dönmüştür.

İktidarın ar damarı çatlamış demektir. Türkiye'de büyüme olacakmış. Emeklinin pazar filesini doldurmuyor, gencin cebine para koymuyor. Bir sömürü düzeni var.

''SİZ RAKAMLARLA OYNADIKÇA AÇLIK SINIRI YÜKSELİYOR''

Siz rakamlarla oynadıkça açlık sınırı yükseliyor. Siz sadece aldığınız bedduaları büyüyorsunuz. Siz bu ülkenin ahlaki omurgasını kırdınız. Bu ülkede artık insanlar yaşarken vergilendiriliyor. Dolaylı vergilerle, zamlar millet yaşata küsmüştür. Bu düzen devam ederse daha çok şirket kapanacak. Daha çok aile dağılacak.''