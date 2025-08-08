DEÜ Erkek öğrenci yurdu kapatılıyor, öğrenciler tepkili: 'Başımızın çaresine bakmamız söylendi'

Dokuz Eylül Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına bir ay kala yurttan çıkarıldıklarını belirterek karara tepki gösterdi.

Öğrencilerin iddiasına göre, yurt yönetimi tarafından telefonla aranarak yurdun kapatıldığı, kendilerine yeni bir yer ayarlanmayacağı ve “başınızın çaresine bakın” denildi. Öğrenciler, herhangi bir gerekçe açıklanmadığını ve alternatif barınma imkânı sunulmadığını söyledi.

Öğrenciler adına yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Devlet yurtları zaten yetersiz, özel yurtlar fahiş fiyatlı, kiralık ev piyasası ise felaket durumda. Bu kadar kısa sürede barınacak yer bulmak, hele ki İzmir gibi bir şehirde, neredeyse imkânsız. Biz bu yurda başvuru yapıp seçilerek girdik. Şimdi tek bir açıklama bile yapılmadan kapı önüne konuluyoruz.

Öğrenciyi bu kadar değersiz gören, geleceğini bu kadar kolay riske atan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu keyfiyetin, bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek? Yüzlerce öğrenci şu an ne yapacağını bilemez halde. Biz susarsak bu düzen daha da büyüyecek. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

MAHMUT TANAL’DAN TEPKİ: “GENÇLERİ SOKAĞA ATMAK ANAYASA’YA AYKIRI”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dokuz Eylül Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu’nun “depreme dayanıksız” gerekçesiyle kapatılmasına ve öğrencilerin 11 Ağustos 2025’e kadar yurttan çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

Tanal, yurtta kalan öğrencilerin telefonla aranarak ve ilanlarla yurttan çıkmaya zorlandığını, ancak herhangi bir alternatif barınma imkânı sunulmadığını belirtti.

“Eğitim dönemi öncesinde gençleri ortada bırakmak sosyal devlet ilkesine, hukuka ve vicdana aykırıdır” diyen Tanal, şunları söyledi:

“Anayasa’nın 42. maddesi eğitim hakkını, 57. maddesi ise devletin gençlerin barınma ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu düzenler. KYK mevzuatına göre yurtlar kapatıldığında öğrencilerin barınma hakkı kesintisiz sağlanmalıdır. Kiraların 15 bin TL’den başladığı, özel yurt ücretlerinin el yaktığı bir ortamda yüzlerce öğrenciyi kapı önüne koymak kabul edilemez."

“Can güvenliği bahanesi, öğrencilerin sokağa bırakılmasına gerekçe olamaz” diyen Tanal, güvenli, erişilebilir ve ekonomik alternatif barınma sağlanmadan yurtların kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

Tanal, “Bu gençler yarının doktoru, mühendisi, avukatı olacak. Onları sokakta bırakmak, geleceğimizi yok etmektir” ifadelerini kullandı.