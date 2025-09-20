Dev AVM’de kriz! Tüm iş yerlerine kapatma tebligatı

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM’nin yapı ruhsatı, 2021 yılında mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

bafra55.net'in haberine göre Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından AVM’de faaliyet gösteren tüm iş yerlerine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, yapı kullanma izin belgesi bulunmayan bağımsız bölümlerde iş yeri ruhsatı verilemeyeceği belirtililerek, AVM içindeki tüm iş yerlerinin faaliyetlerini durdurmaları gerektiği kaydedildi.

"DÜN İTİBARIYLA TÜM İŞ YERLERİNE GEREKLİ TEBLİGATLARI GÖNDERDİK”

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ruhsatların büyükşehir belediyeleri tarafından verildiğini ifade etti. Yıldız, “Biz ilçe belediyesi olarak sadece iş yeri açma ruhsatlarını düzenledik. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararı doğrultusunda AVM ruhsatını iptal etmesi üzerine bizim de işletmelere verdiğimiz ruhsatları iptal etmemiz gerekti. Dün itibarıyla tüm iş yerlerine gerekli tebligatları gönderdik” diye konuştu.

Yıldız, bundan sonraki sürece dair ise, “Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM’yi mühürleme yetkimiz yok. O işlemi Büyükşehir Belediyesi yapacak” ifadelerini kullandı.

CityMall AVM yönetimi ise yaşanan gelişmelere ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.