'Deveciler' suç örgütüne operasyonda 26 tutuklama

27 Aralık 2022 Salı, 10:02

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına karışan ve kendilerini ‘Deveciler’ olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis, liderliğini Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy’un yaptığı belirlenen örgüt üyesi 46 kişiye yönelik 23 Aralık’ta operasyon düzenledi. Ekipler, şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC’de belirlenen 58 adrese baskın yaptı.

Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı.

KKTC’de yakalanan örgüt lideri Cumali İncesoy uçakla, İstanbul’da gözaltına alınan oğlu Yaşar İncesoy ise kara yoluyla kente getirildi.

Şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 41 şüpheliden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 37’si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cumali ve Yaşar İncesoy’un da bulunduğu 26 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.