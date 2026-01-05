Devlet okulunda 'uygulamalı ibadet' tartışması: Çocuklara hac ve ahiret canlandırması yaptırıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026
Ufuk Sepetci
Şırnak’ta bir devlet okulunda, zorunlu din kültürü ve ahlak Bilgisi dersi kapsamında öğrencilerin hac ibadetine ilişkin ritüelleri ve ahiret sahnelerini canlandırdığı görüntüler tepki çekti.

Güçlükonak ilçesindeki Düğünyurdu İlkokulu’nun resmi sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, 7. sınıf öğrencilerinin sınıf ortamında kurulan temsili Kâbe maketi etrafında tavaf yaptığı, Safa ile Merve arasında say uygulamasına katıldığı, şeytan taşlama ve ihramdan çıkma ritüellerini canlandırdığı görüldü.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, temsili Kâbe önünde kağıtlara yazdıkları ‘selam’ mesajlarıyla fotoğraf çektirdi.

Okul hesabından “7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, hac konusunu uygulamalı olarak öğrendik” notuyla paylaşılan görseller, laiklik ve pedagojik uygunluk açısından tartışma yarattı. Aynı hesaptan paylaşılan başka bir videoda ise “ahiret hayatının aşamaları” konusunun drama yöntemiyle işlendiği görüldü.

Öğrencilere temsili cenaze namazı kıldırıldığı, kabir hayatı ve mahşer meydanı gibi soyut dini kavramların sınıf ortamında sahnelendiği anlar dikkat çekti.

"SADECE İMAM HATİPLERLE SINIRLI DEĞİL"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç, ilköğretimden hatta okul öncesinden başlayarak yapılan bu tür uygulamaların pedagojik değil, ideolojik bir hedef taşıdığını söyledi.

Kuruç, “İlköğretimden, hatta okul öncesinden başlayarak akıl ve bilimi dışlayan bu tür uygulamalar, irade ve inisiyatiften yoksun kuşaklar yetiştirmeyi hedefliyor. Sadece imam hatiplerle sınırlı değil. MESEM’lerle de çocuk yaştan başlayarak sömürüyü, dolayısıyla ucuz işgücünü güvence altına alma amacı var. Çok açık” dedi.

