‘Devletin makamları tarikatların kuşatması altında’

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen İDDEF’in Kayseri Temsilciliği, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etmişti. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürünün de yer aldığı ziyarete Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan tepki geldi. Cumhuriyet’e konuşan Özbay devlet makamlarının tarikatların kuşatması altında olduğuru söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri olan laiklik ilkesinin, her geçen gün daha açık ve sistematik biçimde aşındırıldığını, devletin asli kurumlarının tarikat ve cemaat yapıları tarafından kuşatıldığını ifade eden Özbay, “Bu yalnızca bir protokol ziyareti değil, laik devletin içinin boşaltılması sürecinin bir parçasıdır. Bugün gelinen noktada; Bakanlıklar tarikat koalisyonları ile yönetilmekte, Valilikler cemaat temsilcilerini resmi kabullerle ağırlamakta, il milli eğitim müdürleri bu yapıların temsilcileriyle birlikte fotoğraf vermekte, okullar, protokoller aracılığıyla cemaatlerin ideolojik faaliyet alanı haline getirilmektedir” dedi.

‘CEMAAT PROTOKOLLERİ İPTAL EDİLMELİ’

Tarikatların, cumhuriyetin eğitim sistemi içinde yer alamayacağını belirten Özbay, “Çocuklarımız cemaatlerin hedef kitlesi değil, laik, bilimsel ve kamusal eğitimle yetişecek özgür bireylerdir. Buradan açıkça uyarıyoruz: Eğitimdeki tüm cemaat protokolleri derhal iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik gibi kurumlar, Anayasa’nın laiklik ilkesine eksiksiz şekilde uymalıdır. Devlet kurumları, tarikatların faaliyet yeri olamaz” diye konuştu.