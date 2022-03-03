Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 'zeytin genelgesi'ne tepki
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Başkan Atabay, "Bu genelge kabul edilemez. Zeytinime dokunma" dedi.
Maden yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni karar ile elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası ile zeytin ağaçları aynı arazide bulunduğunda zeytinliklerin şirketler tarafından kesilmesinin önü açıldı.
"ZEYTİNİME DOKUNMA"
Karara, yüzlerce dönüm zeytin arazisine sahip Didim'den ilk tepki Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile genelgenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Atabay, "Yeryüzünün en değerli madeni zeytinlerimizdir. Zeytinliklerimizi madenciliğe açan ve geleceğimizi karartan bu genelge kabul edilemez. Zeytinime dokunma" dedi.
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