Dikili Belediyesi'nden öğrencilere beslenme desteği

Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 02.11.2024 - 15:55

Dikili’deki ilk ve orta öğretim düzeyindeki tüm okullarda başlayan uygulama kapsamında Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde hazırlanan soğuk sandviç ve ayran öğrencilere ikram ediliyor.



Eğitime desteğin sosyal belediyecilikte önemli yere sahip olduğunu belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şunları söyledi:

“Çocuklarımız, gençlerimiz bizim yarınlarımız, bizim umut ışıklarımız. İlçemizdeki tüm okulları ziyaret ederek yaklaşık beş bin öğrencimizle buluştuk. Bir öğünlük öğlen beslenme desteğimizi ikram ettik. Belirli aralıklarla devam edecek desteklerimizle, çocuklarımızın sağlıklı adımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, her zaman yanında ve destekçileriyiz."