Dikili'de orman yangını

İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda orman yangını çıktı. Alevler nedeniyle bir bir site tahliye edilirken, karayolu kapatıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:19
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İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’nde saat 14.21 sıralarında orman yangını çıktı.

Yerleşim yerine oldukça yakın olan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer, 2 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

Çandarlı-Denizköy karayolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.


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