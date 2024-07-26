Dikili'de orman yangını
İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda orman yangını çıktı. Alevler nedeniyle bir bir site tahliye edilirken, karayolu kapatıldı.
İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’nde saat 14.21 sıralarında orman yangını çıktı.
Yerleşim yerine oldukça yakın olan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer, 2 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.
Çandarlı-Denizköy karayolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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