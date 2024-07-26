Dikili'de orman yangını

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:19

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:24

İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’nde saat 14.21 sıralarında orman yangını çıktı.

Yerleşim yerine oldukça yakın olan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer, 2 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

Çandarlı-Denizköy karayolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.