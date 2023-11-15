Dikmece'de yurttaşların aleyhine yapılan itiraz yargıdan döndü: TOKİ’nin itirazına mahkemeden ret

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:05

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:08

Hatay Dikmece’de acele kamulaştırma yoluyla topraklarına el konulan köylüler uzun süredir mücadele ediyordu. Dikmeceli yurttaşalar tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmasına karşı yargı yoluna gitmiş, Hatay 3’ncü İdare Mahkemesi ise geçen hafta konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu karara itiraz edildi. Mahkeme bu itirazlara karşı, yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verdi.

Konuyla ilgili verilen kararda ise TOKİ Başkanlığı’ndan söz konusu arazinin fay hattına mesafesi, zemininin elverişliliği ve yerleşim yerine yakınlığıyla ilgili krtilerlere ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu. Mahkeme bu konuyla ilgili gerekli belgeleri de talep etti.

