Dikmece'de yurttaşların aleyhine yapılan itiraz yargıdan döndü: TOKİ’nin itirazına mahkemeden ret
Deprem konutu yapılması için Dikmeceli yurttaşların tapulu tarım arazilerine el konulmuştu. Buna karşı çıkan yurttaşlar konuyu yargıya taşımış mahkeme ise yurttaşların lehine yürütmeyi durdurma karar vermişti. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu karara itiraz etti ancak mahkeme yürütmeyi durdurmanın devamına karar verdi.
Hatay Dikmece’de acele kamulaştırma yoluyla topraklarına el konulan köylüler uzun süredir mücadele ediyordu. Dikmeceli yurttaşalar tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmasına karşı yargı yoluna gitmiş, Hatay 3’ncü İdare Mahkemesi ise geçen hafta konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu karara itiraz edildi. Mahkeme bu itirazlara karşı, yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verdi.
Konuyla ilgili verilen kararda ise TOKİ Başkanlığı’ndan söz konusu arazinin fay hattına mesafesi, zemininin elverişliliği ve yerleşim yerine yakınlığıyla ilgili krtilerlere ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu. Mahkeme bu konuyla ilgili gerekli belgeleri de talep etti.
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