Dil Derneği, Metin Uca ödül töreni düzenliyor

Dil Derneği, 17 Kasım 2023’te erken yaşta yaşamını yitiren sunucu, gazeteci, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca adına Çankaya Belediyesi işbirliğiyle “Dil Derneği Metin Uca Ödülü Erken Veda Büyük İz” isimli ödül töreni düzenliyor. 14 Kasım saat 18.00’de Çankaya Belediye Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğin açılış konuşmalarını, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yapacak. Ödül sunumunun ardından Metin Uca belgeselinin gösterimi gerçekleştirilecek. Sonrasında yazarımız Üstün Dökmen, “Dilimiz ve Biz” isimli gösterisiyle sahnede olacak. Dökmen’in ardından İsmet ve Merih Akalın Klasi-Komik Müzikli Gösterisi ile sahne alacak.