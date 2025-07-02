Dilan Polat Ferrari'sini geri istiyor! Mahkemeye başvurdular

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, altın tozlu kahvelerini yudumladıktan sonra katıldığı bir canlı yayında günde yaklaşık 1 milyon TL harcadığını açıklamıştı. Bu iddialar üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme başlatıldı. Polat çifti hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açıldı.

ARAÇLARA EL KONULDU, ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Engin ve Dilan Polat çifti, 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. Porsche, Ferrari ve Mercedes marka araçlarına el konulurken, çiftin şirketlerine kayyum atandı. Engin Polat’ın pay sahibi ve kanuni temsilcisi olduğu Milda Gayrimenkul A.Ş.'nin yönetimi de İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Kasım 2023 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın (TMSF) atadığı kayyuma bırakıldı.

POLAT ÇİFTİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Geçtiğimiz yıl iki defa tahliye edilen çift, son günlerde tekrar mahkemede görüldü. Hürriyet’in haberine göre; Engin Polat, şirketine yasaya aykırı şekilde kayyum atandığını ve kayyum göreve başladıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı yarıya azaltıldığını iddia ederek, avukatı Yakup Yaşar aracılığıyla İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı.

8 ARACIN İADESİ TALEBİ

Avukatı aracılığıyla başvuru yapan Engin Polat, 8 aracın kendilerine iade edilmesini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, gereğinden fazla kayyum atanması nedeniyle kayyumlara ödenen ücretlerin şirketin gelirleriyle uyumlu olmayan haksız ödemelere sebep olduğu belirtildi. Dilekçede, 6 Kasım 2023’te şirketin banka hesaplarında yaklaşık 101 milyon lira hazır varlık bulunduğu, dava tarihi itibarıyla bu miktarın yarıya inerek 50 milyon liraya düştüğü vurgulandı.

ARAÇLAR SATIŞA ÇIKARILDI

TMSF’nin internet sitesinde yayımlanan ihale ilanında, 8 aracın herhangi bir gerekçe gösterilmeden satışa çıkarıldığı görüldü. Bu durumun, TMSF ve kayyumların görevini yeterince yerine getirmediğini ve şirket varlıklarının tahrip edilmek istendiğini gösterdiği ifade edildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, TMSF’nin 12 Mart 2025 tarihli araç satışına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

EKONOMİK ZARARIN TESPİTİ VE TAZMİNAT TALEBİ

Milda Gayrimenkul A.Ş.'ye kayyum atandığı 6 Kasım 2023 tarihindeki varlıklar ile günümüzdeki varlıkların bilirkişi marifetiyle değerlendirilerek eksilmenin ve 4 kayyuma yapılan maaş ödemelerinin şirkete verdiği ekonomik zararın tespit edilmesi talep edildi. Şirketin kayyumlar tarafından uğradığı zararın tespit edilmesinin ardından, müvekkile özel hukuk tazminatı ödenmesi isteniyor.