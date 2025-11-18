Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: 'İyi ki varsın...'

CHP'nin Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu ile evliliklerinin yıldönümünü X hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

İmamoğlu, "Canım Sevgilim, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" dedi.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU: YOKLUĞUNUN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Dilek Kaya İmamoğlu, "Çok uzun zamandır yanımızda değilsin. Bunun ağırlığını hiçbir cümleyle anlatamam" dedi.

X hesabından eşinin yaptığı paylaşımı alıntılayan Dilek Kaya İmamoğlu, şunları yazdı:

"İyi ki varsın…

İyi ki 30 yıl önce seninle yuvamızı kurmuşuz. Üç güzel evlat yetiştirdik seninle yan yana… Sevginle, şefkatinle beni ve çocuklarımızı sarıp sarmaladın. Yuvamızı benim için dünyanın en huzurlu yuvası yaptın.

Çok uzun zamandır yanımızda değilsin. Bunun ağırlığını hiçbir cümleyle anlatamam. Beren, Semih ve Selim’le yokluğunun acısını paylaşıyoruz; birbirimizden güç alıyoruz. En yakın zamanda bu zulüm bitecek ve sen evimize hepimizin içini ısıtan gülümsemenle döneceksin, biliyorum.

Ve iyi ki ailemize doğdun Selim... Seni ilk kucağıma aldığım an sanki ben de yeniden doğdum, seninle büyüdüm. İlk göz ağrımız, seninle gurur duyuyorum.

Hayatın bana en güzel armağanı canım ailem, sizi çok seviyorum."