Dilovası faciasında 7 işçi hayatını kaybetmişti! Fabrikanın sahibi cezaevinde kalp krizinden öldü

30.11.2025 19:51:00
Dilovası’nda 7 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangını sonrası tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O., cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; facia sonrası 7 kişi tutuklanmış, belediyeden de çok sayıda görevli açığa alınmıştı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

İlgili Konular: #iş cinayeti #CEZAevi #Dilovası