Dilovası parfüm fabrikası patlamasında iddianame iade edildi: 'Bazı kişilerin dosyadan sıyrılmasına yol açabilecek nitelikte'

Kocaeli Dilovası’nda Ravive Kozmetik’e ait üretim tesisinde çıkan ve 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin hazırlanan iddianame, Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. Mahkeme, iddianamenin eksik soruşturma ve toplanmayan deliller nedeniyle yargılamaya elverişli olmadığına hükmetti. Mahkemenin 7 sayfalık iade kararında, iddianamede olası kastla öldürme, çocuğa ve kadına karşı öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme ve suçluyu kayırma gibi ağır suçlamalar yer almasına rağmen, suçun sübutuna doğrudan etki edecek birçok delilin toplanmadığı belirtildi.

“BİRÇOK DELİL TOPLANMADAN DAVA AÇILMIŞ”

Kararda, Ravive Kozmetik ile LYKKE Kozmetik arasındaki ticari ilişkinin niteliğinin netleştirilmediği, şirketler arasındaki olası organik bağın yeterince araştırılmadığı vurgulandı. Ayrıca dijital materyallerin, HTS kayıtlarının ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmadığına dikkat çekildi. Mahkeme; elektrik tesisatının hangi firma tarafından yapıldığının tespit edilmediğini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin dosyada bulunmadığını, olası delil karartma iddialarına ilişkin tanık beyanlarının da eksik olduğunu kaydetti.

“MALİ SORUMLULUK VE SGK DEĞERLENDİRMESİ HATALI”

Mahkeme kararında, iddianamede Ravive ve LYKKE Kozmetik’in ‘mali sorumlu’ olarak gösterilmesinin hukuken yanlış olduğu da yer aldı. Mahkeme, iddia edilen suçlar bakımından malen sorumluluk güvenlik tedbirinin uygulanamayacağını vurguladı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun suçtan zarar gören olarak gösterilmesi de eleştirildi. Mahkeme, SGK’nın hangi gerekçeyle ve ne şekilde suçtan zarar gören sayıldığının delillerle ortaya konmadığını belirtti.

“MAHKEME 9 AYRI NEDENLE İADE KARARI VERDİ”

Dosyayı yakından takip eden avukatlardan Mürsel Önder, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi toplam 9 ayrı gerekçeyle iade ettiğini söyledi. “Mahkeme en çok LYKKE Kozmetik’in olayla bağlantısının tam olarak tespit edilemediği üzerinde durmuş” diyen Önder, bu durumun dosyada ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Önder, “Eğer LYKKE Kozmetik’le ilgili yeterli delil bulunamazsa, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör’ün sorumluluk durumu ciddi biçimde değişebilir. Hatta haklarında hiç suçlama yapılmaması riski bile ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“TELEFONLAR, İŞ GÜVENLİĞİ VE ELEKTRİK TESİSATI EKSİK İNCELENDİ”

Mahkemenin bir diğer iade gerekçesinin telefon incelemelerinin yapılmamış olması olduğunu belirten Önder, “Mahkeme, ‘Detaylı incele, yeni bir şey bulursan soruşturmaya dahil et’ diyor. Aynı şekilde suçluyu kayırma suçundan işlem yapılan kişilerin HTS, arama ve mesaj kayıtlarının da incelenmesini istiyor” dedi.

Önder, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile işyeri hekimlerine ilişkin incelemelerin de eksik yapıldığını vurgulayarak, “Bunların detaylı biçimde araştırılması gerektiği açıkça söyleniyor” diye konuştu. Elektrik tesisatına ilişkin tespitlerin de kritik olduğunu belirten Önder, “Elektrik işlerini kimin yaptığı net değil. Bu durum, binanın eski ya da yeni sahibinin sorumluluğunu doğrudan etkileyebilir. Yapılacak inceleme sonucunda bazı kişiler soruşturma dışına çıkarılabilir ya da yeni şüpheliler eklenebilir” dedi.

“GEREKÇELER YETERSİZ, GERÇEK FAİLLER HÂLÂ DOSYADA YOK”

İddianamenin iadesinin doğru olduğunu ancak gerekçelerin yetersiz kaldığını savunan Avukat Mürsel Önder, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz iddianamenin eksik hazırlandığını ve iade edilmesi gerektiğini zaten söylüyorduk. Ancak bizim iade gerekçelerimizle mahkemenin gerekçeleri neredeyse tamamen farklı. Mahkemenin ortaya koyduğu gerekçeler, gerçek suçluları tespit etmekten çok bazı kişilerin dosyadan sıyrılmasına yol açabilecek nitelikte.” Önder, Ravive ve LYKKE dışında Ali Osman Akat’a ait şirketler ile şirket ortak ve yöneticilerinin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi firmaların da bu katliamda sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ ŞART”

Dosyada görev alan bilirkişi heyetinin yetersiz olduğunu savunan Önder, “Üniversite hocalarından oluşan, farklı uzmanlık alanlarını kapsayan yeni bir bilirkişi heyetiyle rapor hazırlanmalı. Ancak bu şekilde diğer sorumlular tespit edilip soruşturmaya dahil edilebilir” ifadelerini kullandı. Mahkeme, söz konusu eksiklikler giderilmeden dava açılamayacağını belirterek, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesi uyarınca iddianamenin iadesine ve dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

8 Kasım 2015’te Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’e ait üretim tesisinde çıkan yangında, 3’ü çocuk 7 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

Yangında 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Dikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz yaşamını yitirmiş, ağır yaralı olarak kurtarılan Tuncay Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.