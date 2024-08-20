Dilruba cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye oldu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:45

Güncelleme: 20.08.2024 - 17:40

İzmir’de bir sokak röportajı sırasında sokak hayvanları ve Instagram yasağını eleştirdiği için tutuklanan Dilruba K. hakkında, avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.

Ancak Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedildi.

AV: YILDIZ: HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Avukat Hüseyin Yıldız, Dilruba K’nın iki suçtan tutuklandığını hatırlatarak, “Tutuklamaya itiraz dilekçemizde cumhurbaşkanlığına hakaret suçu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bugün adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tahliye kararı verilmiştir. Ancak halkı kin ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ile ilgili olarak alınan tutuklama kararına yaptığımız itiraz reddedilmiştir. Bu sebepten tutukluluk hali devam etmektedir. Hukuk mücadelemiz yılmadan devam edeceğiz” dedi.