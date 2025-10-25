Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dinlenme tesisinde silahlı saldırı... İYİ Partili başkanın oğlu öldürüldü!

Dinlenme tesisinde silahlı saldırı... İYİ Partili başkanın oğlu öldürüldü!

25.10.2025 09:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Dinlenme tesisinde silahlı saldırı... İYİ Partili başkanın oğlu öldürüldü!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yemek yedikleri restoranda S.C.'nin tabancayla ateş açtığı İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak hayatını kaybetti, yanındaki H.Y. ise ağır yaralandı.

Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde, Gürgen Bayırı mevkiinde bir dinlenme tesisindeki restoranda dün saat 19.00 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; restoran sahibinin oğlu H.Y. (25) ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak (35), yemek yedikleri sırada içeriye giren S.C., elindeki tabanca ile ikilinin oturduğu masaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği H.Y. ile Rıdvan Çolak, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise restorandan kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ile Rıdvan Çolak, ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çolak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.Y. ise, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Image

İlgili Konular: #AKP #tekirdağ #silahlı saldırı #malkara

İlgili Haberler

Son dakika haberi... MYP Genel Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı!
Son dakika haberi... MYP Genel Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı! Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’ın Bodrum'da yaşadığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulan Sancar, Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.
Esenyurt'ta 4 arkadaşa sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı!
Esenyurt'ta 4 arkadaşa sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı! İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 arkadaş, yanlarına otomobil ile gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Diyar E. (19) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş insanına aracında silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
İş insanına aracında silahlı saldırı: Hayatını kaybetti Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.