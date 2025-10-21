Son dakika haberi... MYP Genel Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Muğla Bodrum'da Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, dün gece saat 02.30 sıralarında bahçeye çıktığı sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırıdan yere yatarak kurtulan Sancar, Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN KONUŞTU

Halk TV'nin haberine göre; Sancar, saldırıdan şans eseri kurtulduğunu belirterek, “Evi tarım ilacı ile ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım bende bahçeye çıktım, o anda silah seslenir gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim. Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait olay yeri inceleme ekipleri Sancar’ın evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Sancar, 14 Ocak 2025’te de yine Bodrum’da bıçaklı saldırıya uğramıştı. İlçe merkezindeki Kumbahçe Mahallesi’nde yürüyerek evine giderken, mahallenin elektrik trafosuna zarar vermeye çalışan bir kişiyi uyardığı için saldırıya uğrayan Sancar, olayı yara almadan atlatmıştı.