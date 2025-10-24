Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi olarak atandı

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

MİT’TEN ŞAM’A YOLCULUK

Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi olacak. Yılmaz, Hakan Fidan’la birlikte 2013-2023 yılları arasında MİT’te görev yapmış, basın müşavirliği görevini üstlenmişti. Fidan’ın Haziran 2023’te Dışişleri Bakanlığına atanmasının ardından Yılmaz, Hariciye’ye geçerek Bakan Başdanışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı yapmıştı. Mayıs 2024’ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Afrika meseleleriyle ilgileniyordu. Mevcut Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nun yeni görevi ile ilgili ise bir bilgilendirme yapılmadı.

AB DAİMİ TEMSİLCİSİ DEĞİŞECEK

Fidan, İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan’a, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olacağını bildirdi. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise Lüksemburg Büyükelçisi olarak atanacak. Bunların dışında İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görev yapacak. Görevlendirmeler, önümüzdeki süreçte yapılacak atamaları takiben gerçekleşecek.