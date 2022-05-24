Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de

24 Mayıs 2022 Salı, 17:03

Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı. Böylelikle, 15 yılın ardından Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e yönelik ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu.

Çavuşoğlu'nun, Ben Gurion Havaalanı'ndan sonra ilk durağı, Filistin devletinin başkenti Ramallah'taki Filistin Dışişleri Bakanlığı oldu. Burada, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, programının devamında Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulacak.

25 ŞUBAT'TA İSRAİL'E GEÇİYOR

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çavuşoğlu’nun Filistin ve İsrail ziyaretleri hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite’nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin’i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın bahsekonu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’la da biraraya gelmesi planlanmaktadır.

Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail’i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid’le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail’le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.”