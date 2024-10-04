Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze’de soykırım uygulayan ve Lübnan’ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 20:35

Bakanlıktan, İsrail'in, Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağrıldı.



Etiketler: #açıklama #Dışişleri bakanlığı #israil

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