Dışişleri Bakanlığı'ndan öldürülen Türk aktivist açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesiyle ilgili olarak, "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail makamları ve onları destekleyenler uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 18:14
Dışişleri Bakanlığı'ndan öldürülen Türk aktivist açıklaması
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Bakanlık, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşının yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."


Etiketler: #israil başbakanı #israil #Bakanlık

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