Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi kaç yaşında, nereli? Ayşenur Ezgi Eygi neden öldürüldü?
İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında, ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti. Peki, Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi kaç yaşında, nereli? Ayşenur Ezgi Eygi neden öldürüldü?
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti. Peki, Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi kaç yaşında, nereli? Ayşenur Ezgi Eygi neden öldürüldü?
AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?
Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak görev alıyordu. Eygi, Faz’a kampanyasının üyesi olduğu iddia ediliyor. Bu yapının, askeri operasyonlara ve yerleşimci saldırılarına karşı Filistinli çiftçileri destekliyor.
Etiketler: #Ayşenur Ezgi Eygi #Türk aktivist #filistin #israil
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