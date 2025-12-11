Dışişleri bütçesinde Hakan Fidan soruları yanıtladı: Suriye sınır kapıları için 10 Mart mutabakatı şartı

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Dışişleri Bakanlığının 46 milyar 805 milyon liralık bütçesi kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan günün sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

‘HER KONUNUN BİR CEVABI VAR’

Fidan, güvenlik hassasiyetleri nedeniyle her meseleyi kamuoyu önünde açıkça konuşamayacağını söylerken, “Her konunun bir cevabı var, inanın hiçbir problemli alan yok” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, “Kapalı oturumda gördük vallahi, hiç de yok cevabı” diye seslendi. Türkiye’nin dış politikasının başarısız olduğu yönündeki eleştirilere Fidan, başarının iki ölçütü olduğunu ifade ederken, “Birincisi, bir önceki güne nazaran biz bugün daha fazla belli alanlarda neyi yapmışız, ikincisi, görecelilik kavramı üzerinden bizim gibi olan ülkelere nazaran biz nerede duruyoruz, ona bakıyoruz. Her iki kalemden de baktığımız zaman, gerçekten dış politikamız bu açıdan daha iyi” sözlerini sarf etti.

GAZZE ATEŞKESİ VE SURİYE SINIR KAPILARI

Gazze’de ateşkesin tam olarak sağlanamadığı yönündeki değerlendirmelere Fidan, “İsrail’in ihlalleri devam ediyor mu? Sonuna kadar devam ediyor. Barışı ilerletmeye gönlü var mı? Kesinlikle yok. Bunun farkında mıyız? Tabii ki farkındayız. Bütün çabalarımız uluslararası toplumu, Amerika’yı New York’ta, Washington’da Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bir noktaya getirmeye çalışmak nedendi? İsrail’in üstünde baskı uygulamak içindi. Bunda da başarılı olduk mu bugüne kadar? Kısmen başarılı olundu, İsrail bir noktaya getirildi, Amerika barış antlaşmasını sahiplendi ve ilerletmeye çalışıyor. İstediğimiz oranda tabii ki gitmiyor, istediğimiz oranda insani yardım içeriye gitmiyor ama bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan’ın, “2011 Suriye iç savaşı nedeniyle kapatılan Suruç, Nusaybin, Akçakale ve Ceylanpınar Sınır Kapılarının yeniden ticarete açılmasının önündeki engeller nelerdir” sorusunu ise Fidan, “Bizim, politika olarak bütün sınır kapılarımızı açmaya niyetimiz var fakat Suriye’de özellikle Nusaybin ve mücavirindeki sınır kapılarının açılabilmesi için 10 Mart Mutabakatı’yla ilgili sürecin tamamlanması ve merkezi hükümetin bir noktaya gelmesi lazım” şeklinde yanıtladı.