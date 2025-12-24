DİSK’in yürüyüşü Ankara’da son buldu: ’Çekin elinizi soframızdan, çocuğumuzun cebinden’

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) gelirde ve vergide adalet talebiyle pazar günü İstanbul'dan başlattığı yürüyüş dün Ankara'da son buldu. DİSK'li emekçiler ve emeklilerin Ankara'da son durakları Ulus Atatürk Heykeli oldu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezkoğlu burada açıklamalarda bulundu. DİSK'e destek vermek amacıyla; CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar da alanda toplandı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, "Tüm toplumun taleplerini duyurmak için alanlardayız" dedi ve sözü Çerkezoğlu'na bıraktı. Sözlerine yürüyüş sürecini anlatarak başlayan Çerkezoğlu, "Bu yürüyüş, milyonların umudunu ve talebini Ankara'ya getirme yürüyüşüdür" diye konuştu.

‘BÖYLE HAKSIZLIK OLMAZ’

Türkiye'nin dört bir yanından geldiklerini ifade eden Çerkezoğlu, "Emekçilerin sesini taşıyoruz. Gelirde ve vergide adalet, insanca bir ücret için yürüdük. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bölüşüm sorunu. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ama hakça bölüşmüyoruz. Nüfusun yarısı servetin sadece yüzde 2.8'ini alıyor ama en zengin yüzde 1'lik kesim yüzde 35' ini, yüzde 10'u ise neredeyse yüzde 70'ini alıyor. Böyle haksızlık olmaz" dedi. Çalışanların yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamını sürdürdüğünü belirten Çerkezoğlu, "Asgarî ücreti hedeflenen enflasyona göre artırmayı planlıyorlar. Bizi duymayanlara, görmezden gelenlere karşı yürüdük. Masayı meydanlara kurduk. İşte gerçek bu meydanda. Duyacaklar bu sesi, görecekler bizi..." diye konuştu.

‘ELİNİZİ ÇOCUĞUMUZUN CEBİNDEN ÇEKİN’

Bütün vergi yükünün halkın sırtında olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız etrafınıza, kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın, çekin elinizi, soframızdan, çocuğumuzun cebinden..." ifadelerini kullandı. Asgari ücretin kapalı kapılar arkasında değil gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Çerkezoğlu, "Asgari ücret; işçinin, ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Milli gelir artışından payını almalıdır. Kişi başına milli gelirin en az yüzde 60'ı olmalıdır" taleplerini dile getirdi.

‘MÜCADELEYE DEVAM’ MESAJI

Çerkezoğlu sözlerini, "Bu, insanca yaşam yürüyüşüdür. DİSK yürürse dayanışma, mücadele, umut büyür. Mücadelemiz devam edecek. Emek, alın teri, demokrasi kazanacak. Hep birlikte umudu büyüteceğiz" diyerek tamamladı.

‘SEFALETİMİZİN NEDENİ, SİYASİ MANEVRALAR'

Çerkezoğlu’nun açıklamalarının ardından DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz yürüyüşe ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Yavuz, "Emekliler bugün asgari ücretin çok altında bir ücretle yaşama tutunmaya çalışıyor. Emeklilerimiz; otogarda sabahlamak zorunda, gıdaya erişemiyor, sağlığa erişemiyor. Yani Türkiye'deki emekliler açlığa, yoksulluğa, sefalete teslim edilmiş durumda... Bunun da tek nedeni bugünkü iktidardır ve bu iktidarın ilk günden beri bilinçli olarak, ekonomik değerleri nereye kullanacağına dair yaptığı siyasi manevralardır" dedi.